Фото: купальник «русской Кардашьян» едва не разорвался на ее бюсте

, 19:44 Фото 62

Ткань купального наряда Анастасии Квитко с трудом уместила в себе роскошную грудь модели.

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Фото, видео : Instagram @anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко прославилась благодаря выдающимся формам. Однако большие объемы груди и бедер не всегда приносят только удовольствие своим владелицам — новый купальник «русской Кардашьян» едва не треснул, с трудом вместив в себя тело модели.

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Instagram @anastasiya_kvitko

Новые снимки появились на странице Квитко в Instagram. На фото девушка позирует в ярко-розовом купальнике. Несмотря на то, что наряд на девушке слитный, он с трудом прикрывает только самые пикантные части ее тела — верхнюю и нижнюю часть в районе живота соединяют только две тонкие полоски ткани. Из-за пышной груди соединения купальника натянуты до предела — кажется, что купальник в любой момент может лопнуть на «русской Кардашьян». Это подметили и фолловеры Анастасии — хотя, как и всегда, пришли в восторг от роскошной фигуры любимой модели.

«Как Барби на пляже!»

«Кажется, купальник сейчас порвется…»

«Красотка! Невероятная прелесть!» — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Русская Кардашьян» продемонстрировала пышные формы в мини-шортах.

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