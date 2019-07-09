Фото: «Русская Кардашьян» продемонстрировала пышные формы в мини-шортах

, 10:40 Фото 506

Соблазнительный костюм Анастасии Квитко подчеркнул ее ягодицы.

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Фото, видео : Instagram @anastasiya_kvitko

Российская модель и блогер Анастасия Квитко завоевала славу «русской Кардашьян» благодаря объемным бедрам и пышной груди. Девушка гордится своей фигурой и поэтому стремится продемонстрировать достоинства при любом удобном случае. Instagram Квитко полон откровенных снимков, на которых модель позирует в полуобнаженном виде. Судя по странице пышнотелой дивы в социальной сети, она любит проводить фотосессии в бикини и не стесняется появляться на публике в мини-платьях с глубоким декольте, которые акцентируют внимание на ее «прелестях».

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На новых снимках, которые Квитко выложила в Instagram, она позирует в соблазнительном костюме салатового цвета. Ее пышные ягодицы подчеркивают мини-шорты, а короткий топ, плотно прилегающей к груди, выделяет ее большой бюст, не обремененный наличием бюстгальтера.

Поклонники были восхищены красотой модели и не стали скрывать своих восторгов от ее нового образа. Как и всегда, большая часть комплиментов исходила от представителей мужского пола, которые буквально сходят с ума от фотографий Квитко.

«Ты просто шикарная!»

«Великолепная! Выглядишь нереально!»

«Бомба!» — написали фолловеры.

Instagram @anastasiya_kvitko

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что формы «русской Кардашьян» с трудом влезли в кадр.

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