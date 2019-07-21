«Везде обман и опасность»: Хилькевич рассказала, как мучилась от ревности

, 20:41 Фото 273

Актриса призналась, что долго ревновала мужа к подругам.

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Фото, видео : Instagram @annakhilkevich

Анна Хилькевич рассказала о том, что долгое время не могла избавиться от ревности. Откровенной историей актриса поделилась на своей странице в Instagram.

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Анна призналась, что с детства ее учили не доверять мужчинам и даже не подпускать к возлюбленному подруг. Поэтому во взрослой жизни такая установка долго мешала ей расслабиться и построить здоровые отношения. Первые три года второго брака — с бизнесменом Артуром Волковым — ее тоже преследовала ревность.

«Но это была работа двоих, одного моего желания, конечно, было недостаточно. И когда этот момент настал, я смогла дышать полной грудью», — рассказала Хилькевич.

Instagram @annakhilkevich

В комментариях подписчицы поделились с актрисой своими историями о том, как ревность разрушила их отношения с мужчинами, и попросили поделиться секретом, который помог Хилькевич преодолеть это чувство.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анну Хилькевич отчитали за безответственное вождение авто.

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