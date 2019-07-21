«Не дождетесь!»: Муцениеце отказалась поздравлять Прилучного с годовщиной

, 21:11 Фото 109

Актриса заявила, что не желает говорить о своих чувствах публично.

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Фото, видео : Instagram @agataagata

Агата Муцениеце отказалась публично поздравлять своего супруга — Павла Прилучного — с годовщиной свадьбы. Смелое заявление актриса сделала на своей странице в Instagram.

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«Никаких признаний и высокопарных эпитетов вы не дождетесь! Ибо жизнь — это не соцсети!» — сказала подписчикам Муцениеце. Примечательно, что текст Агата сопроводила снимком с фигурой Джастина Бибера.

Instagram @agataagata

Агата и Павел вместе уже восемь лет, у пары есть двое детей. Как сообщает издание Teleprogramma.pro, Прилучный мечтает о третьем ребенке. Однако Муцениеце пока не торопится с новой беременностью, поскольку хочет насладиться свободой, которая появилась у нее после того как дети немного подросли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что первый клип Павла Прилучного растопил сердца зрителей.

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