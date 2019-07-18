«Папа рядом»: Первый клип Павла Прилучного растопил сердца зрителей

, 7:36 Видео 244

Известный российский актер исполнил песню, посвященную своим детям.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Антон Новодережкин, Instagram @bugevuge

Популярный в России звезда театра и кино Павел Прилучный счастлив в браке с актрисой Агатой Муцениеце. Пара воспитывает двоих детей — сына Тимофея и дочь Мию. Недавно Павел поделился с подписчиками в Instagram своим первым музыкальным клипом, который был посвящен его наследникам — трогательное видео мгновенно растопило сердца зрителей.

Гороскоп на 18 июля: Весы, сегодня можно пошалить!

В кадре Прилучный вместе с сыном готовит завтрак и рисует с дочкой. Видео сопровождается песней, один из куплетов которой исполнил сам Павел.

«Я прослезилась. Как хорошо когда у детей есть папы.»

«Как это мило!»

«Павел, ты лучший папа, любящий муж и хороший актер», — восторгаются подписчики, посмотревшие клип.

Ранее 5-tv.ru писал об аналогичном ролике, снятом с участием звездных мам — Анны Хилькевич и Риты Дакоты.

Читайте также

+17° Днём +15°
Ночью +10°
62.95
0.14 70.56
-0.12
Гороскоп на 18 июля: Весы, сегодня можно пошалить!

Последние новости

7:56
Видео: В России решили строить парковки-пазлы
7:49
Фото: Супермодель Белла Хадид предстала перед фанатами в инопланетном образе
7:42
Видео: В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35
7:36
«Папа рядом»: Первый клип Павла Прилучного растопил сердца зрителей
7:29
Видео: Дональд Трамп высмеял голосование Конгресса по импичменту
7:22
Первые кадры новых серий культового мультфильма «Рик и Морти» попали в сеть

Сейчас читают

Гороскоп на 18 июля: Весы, сегодня можно пошалить!
Фанаты призвали 33-летнюю Бузову одуматься и прекратить вызывающе одеваться
Аналоги «Зоны 51» могут находиться в России

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги