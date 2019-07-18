«Папа рядом»: Первый клип Павла Прилучного растопил сердца зрителей

Популярный в России звезда театра и кино Павел Прилучный счастлив в браке с актрисой Агатой Муцениеце. Пара воспитывает двоих детей — сына Тимофея и дочь Мию. Недавно Павел поделился с подписчиками в Instagram своим первым музыкальным клипом, который был посвящен его наследникам — трогательное видео мгновенно растопило сердца зрителей.

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В кадре Прилучный вместе с сыном готовит завтрак и рисует с дочкой. Видео сопровождается песней, один из куплетов которой исполнил сам Павел.

«Я прослезилась. Как хорошо когда у детей есть папы.»

«Как это мило!»

«Павел, ты лучший папа, любящий муж и хороший актер», — восторгаются подписчики, посмотревшие клип.

Ранее 5-tv.ru писал об аналогичном ролике, снятом с участием звездных мам — Анны Хилькевич и Риты Дакоты.