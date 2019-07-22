«Красавица!» Гузеева восхитила подписчиков фотографией в новом платье

Актриса Лариса Гузеева выложила в Instagram снимок, на котором похвасталась новым шифоновым платьем черного цвета. Фотография, по словам артистки, была сделана недавно в одном из отелей.

«Охранник в отеле фотографировал… Велел встать повыразительнее. Я послушно встала», — написала Гузеева.

Поклонники актрисы в ответ на публикацию сделали ей множество комплиментов. Красоту актрисы отметила и дочь Ларисы Гузеевой — 19-летняя Ольга.

«Ты просто красавица!» — прокомментировала девушка.

«Богиня!» — добавил поклонник.

«Потрясающе красивая!» — подтвердил пользователь.

«Да не говорите! Что блондинка, что брюнетка. Всегда хороша!» — отметил еще один юзер.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гузеева сравнила себя в молодости с 19-летней дочерью.