«Красавица!» Гузеева восхитила подписчиков фотографией в новом платье

Актриса Лариса Гузеева выложила в Instagram снимок, на котором похвасталась новым шифоновым платьем черного цвета. Фотография, по словам артистки, была сделана недавно в одном из отелей.
«Охранник в отеле фотографировал… Велел встать повыразительнее. Я послушно встала», — написала Гузеева.
Поклонники актрисы в ответ на публикацию сделали ей множество комплиментов. Красоту актрисы отметила и дочь Ларисы Гузеевой — 19-летняя Ольга.
«Ты просто красавица!» — прокомментировала девушка.
«Богиня!» — добавил поклонник.
«Потрясающе красивая!» — подтвердил пользователь.
«Да не говорите! Что блондинка, что брюнетка. Всегда хороша!» — отметил еще один юзер.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гузеева сравнила себя в молодости с 19-летней дочерью.