Купер, Гага, Шейк: как на слухи о «любовном треугольнике» реагируют их родители?

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Семьи Леди Гаги и Ирины Шейк поддерживают дочерей, оказавшихся в центре светского скандала.

Фото : dekabrist.net

Слухи о том, что Леди Гага увела Брэдли Купера у российской топ-модели Ирины Шейк, набирают обороты. Несмотря на то, что информация не имеет официального подтверждения, певица столкнулась с  волной негатива со стороны российской аудитории. Гнев поклонников, убежденных в том, что именно Гага стала причиной разрыва Купера и Шейк, обрушился даже на родителей поп-идола.

Как сообщает сайт KP.RU, возмущенные фанаты атаковали ресторан на Манхеттене, которым владеет отец Леди Гаги — Джузеппе Джерманотта. Сотрудники заведения рассказали, что разъяренные защитники Шейк оставляли комментарии по поводу ситуации в ресторане и даже пытались рисовать на стенах.

Sonia Moskowitz / www.globallookpress.com

Несмотря на это, сам Джузеппе общаться с прессой не настроен. Такой же позиции придерживается и мать Леди Гаги — Синти. Женщина владеет парикмахерским салоном. Однако сотрудники заведения рассказывают, что ситуацию в частной беседе она всегда комментирует одинаково и говорит, что «во всем всегда виноваты мужчины».

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Участие в истории принимает и семья Ирины Шейк. Близкие к модели источники утверждают, что несмотря на внешнюю браваду она очень болезненно переживает расставание. Поэтому мать Ирины — Ольга — не поскупилась на длительный перелет к дочери и сейчас находится рядом с ней. Женщина поддерживает именитую дочь в непростой для нее период и всячески старается отвлечь от грустных мыслей. Недавно Ирину и Ольгу видели после шоппинга — женщины несли в руках огромные пакеты с логотипами различных брендов.

 
 
 
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Публикация от Irina Shayk News (@theirinashaykfans__)

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Роза Сябитова решила найти Ирине Шейк жениха в Подмосковье.

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