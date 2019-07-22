«Лохматая копия»: В сети обсуждают фото собаки, похожей на Ричарда Гира

В сети набирает популярность фото собаки, которая, по мнению пользователей, как две капли воды похожа на американского актера Ричарда Гира. Снимок животного был опубликован на портале surffunny.com, собирающим забавные кадры, и сразу вызвал волну обсуждений юзеров.

Гороскоп на 22 июля: Раки, хватит перетягивать канат!

5-tv.ru

Пользователи были поражены тому, как в мордочке пса отразились черты лица голливудской звезды 1980-х годов. Некоторые не поверили, что на сайте была опубликована реальная фотография, и стали интересоваться, при помощи какого приложения можно осуществить превращение человека в питомца. Кто-то и вовсе отметил, что собака больше напоминает актера Киану Ривза.

«Лохматая копия».

«Это очень смешно».

«Определенно есть сходство с Ричардом Гиром», — подчеркнули комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поцелуй белых медвежат позабавил пользователей сети.