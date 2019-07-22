Гороскоп на 22 июля: Раки, хватит перетягивать канат!

Тельцы, если вы что-то не делали в своей жизни, это не значит, что это невозможно. Сейчас от вас потребуется быть смелее. Рак, перетягивание каната вас истощает. Четко определите свои приоритеты, чтобы вы могли достичь своих целей наиболее эффективным способом. Весы, вы попали еще в одну драму? Остерегайтесь переноса этой хаотической энергии на рабочие отношения.



Овен — гороскоп на сегодня, 22 июля

Ежедневное напоминание для Овна: вы в этом мире не для ведения войны. Вы здесь для того, чтобы дарить любовь, сострадание и сочувствие. Вы позволяете эмоциям снова взять верх над вами? Остановитесь и выдохните, когда почувствуете, что не можете себя контролировать.

Космический совет: учитесь отвечать, а не реагировать.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июля

Телец — гороскоп на сегодня, 22 июля

Тельцы, если вы что-то не делали в своей жизни, это не значит, что это невозможно. Сейчас от вас потребуется быть смелее. Помните, успех ждет вас только тогда, когда вы сумеете преодолеть страхи. Будьте готовы, что сделать это будет непросто. Вы столкнетесь с трудностями, но преодолев их, достигнете феноменальных результатов.

Космический совет: инвестируйте в свои грандиозные идеи.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 22 июля

Ваш успех не случаен. Почти смертельная смесь тяжелой работы, настойчивости и жертвенности привела вас туда, где вы находитесь сегодня. Не позволяйте никому притуплять вашу яркость и заставлять сомневаться в своих способностях. Для некоторых открываются возможности работать, учиться или переехать за границу. В качестве альтернативы, вы можете подумать об осуществлении грандиозных планов.

Космический совет: вы здесь, потому что проделали огромную работу.

Рак — гороскоп на сегодня, 22 июля

Перетягивание каната слишком утомительное занятие, Раки. Четко определите свои приоритеты, чтобы вы могли достичь своих целей наиболее эффективным способом. Некоторые из вас могут чувствовать, что как будто застряли в колее. Рак, начните с устранения незначительных мелочей, которые отнимают у вас слишком много времени. Подумайте, что и кому вы можете делегировать.

Космический совет: начните отвечать за свое время и энергию.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июля

Лев — гороскоп на сегодня, 22 июля

Иногда перед вами открывается прекрасная возможность, но беспорядок в вашей голове, мешает вам осознать это. Вещи, которые нужно сделать в начале этой недели: поразмышлять о выбранном пути, особенно в сфере своей карьеры. «Куйте железо, пока горячо», Львы!

Космический совет: максимально использовать свои возможности.

Дева — гороскоп на сегодня, 22 июля

Готовы получить большой жирный бонус от Вселенной? На этой неделе вы любимый ребенок судьбы — заслуженная должность, которая обещает много льгот. Не поддавайтесь желанию потратить свои деньги немедленно. Вместо этого сосредоточьтесь на сбережениях и инвестициях. Найдите новые способы заставить ваши деньги работать на вас.

Космический совет: подумайте о своих сбережениях и инвестициях.

Весы — гороскоп на сегодня, 22 июля

Оказались в очередной драме? Без паники, Весы. Не нужно переносить свои невзгоды на работу. Не утомляйте своими жалобами коллег, наверняка им хватает своих проблем. Если не возьмете себя вы руки, негативный фон распространится и на ваши успехи в карьере. Соберитесь, Весы. Не дайте эмоциям взять над вами верх.

Космический совет: остерегайтесь переносить свои личные проблемы в рабочее пространство.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июля

Скорпион — гороскоп на сегодня, 22 июля

Скорпионы, отличное время для отпуска, пусть даже кратковременного. Вы когда-нибудь путешествовали в одиночестве. Если нет, то однажды попробовав, поймете какой это кайф для вас. Не бойтесь остаться наедине с собой.

Космический совет: время отправиться навстречу приключениям.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 22 июля

Стрельцы, вам в отличие от Скорпионов, нужна компания. Встреча с друзьями или с родственниками, даст заряд энергии и станет полезной для духовного просвещения. Заканчивайте параноить, Стрельцы. Люди, которые окружают вас хотят вам добра.

Космический совет: проведите время с близкими.

Козерог — гороскоп на сегодня, 22 июля

Вам не понадобится применять чары, чтобы привлечь вторых половинок. Удача сама постучится в вашу дверь. Разыграйте свои карты правильно и увидите, что все пойдет как надо. Случайные встречи могут объединить вас с сильными людьми. Однако вознаграждение, на которое вы надеетесь, может прийти не сразу. Продолжайте фокусироваться на долгосрочных целях. Космический совет: правильный настрой обеспечит выигрыш.

Водолей — гороскоп на сегодня, 22 июля

«Я живу, основываясь на двух принципах. Во-первых, я живу так, как будто сегодня — мой последний день на Земле. Во-вторых, я живу так, как будто я буду жить вечно». Пусть слова Ошо пробудят в вас дух приключений и напомнят о вашей природе. Почему вы сдерживаете себя? Будьте смелее.

Космический совет: эта фаза вашей жизни требует большой смелости.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 22 июля

Какое замечательное чувство, когда достигаешь своей цели! Не правда ли, Рыбы? Продолжайте правильно расставлять приоритеты. Не оглядывайтесь назад, двигайтесь только вперед, несмотря на недоброжелателей. Вы на пути к большому успеху.

Космический совет: двигайтесь только вперед.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет всех представителей знаков зодиака на неделе с 22 по 28 июля.