«Русская Шэрон Стоун»: Дарья Мороз свела фанатов с ума длинными ногами

Российская актриса театра и кино Дарья Мороз приятно удивила поклонников. Звезда не так часто радует фанатов откровенными фотографиями и в повседневной жизни редко обращает внимание на достоинства своей фигуры чересчур короткими и облегающими нарядами. Однако на последнем снимке в Instagram теледива предстала довольно в сексуальном образе и ослепила пользователей своей красотой.

«Безумно счастливы»: Дмитрий Хрусталев тайно женился

Фотограф так подобрал ракурс, чтобы в центре внимания, прежде всего, находились, стройные длинные ноги светской львицы, которые ей помогли покорить множество подписчиков. С виду сдержанный образ Дарьи, выполненный в темных тонах, показался фанатам довольно соблазнительным и собрал шквал комплиментов.

Instagram @d_moroz