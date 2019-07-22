«Русская Шэрон Стоун»: Дарья Мороз свела фанатов с ума длинными ногами

, 14:33 Фото 478

Актриса опубликовала соблазнительный снимок на своей странице Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @d_moroz

Российская актриса театра и кино Дарья Мороз приятно удивила поклонников. Звезда не так часто радует фанатов откровенными фотографиями и в повседневной жизни редко обращает внимание на достоинства своей фигуры чересчур короткими и облегающими нарядами. Однако на последнем снимке в Instagram теледива предстала довольно в сексуальном образе и ослепила пользователей своей красотой.

«Безумно счастливы»: Дмитрий Хрусталев тайно женился

Фотограф так подобрал ракурс, чтобы в центре внимания, прежде всего, находились, стройные длинные ноги светской львицы, которые ей помогли покорить множество подписчиков. С виду сдержанный образ Дарьи, выполненный в темных тонах, показался фанатам довольно соблазнительным и собрал шквал комплиментов.

Instagram @d_moroz

«Какое красивое переплетение ног, нет слов».

«Ножки — огонь!»

«Ноги зовут!»

«Все лучше и лучше».

«Русская Шерон Стоун».

«Какая же ты невероятная», — написали восторженные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Константин Богомолов даже после развода продолжает общаться с Дарьей Мороз.

Читайте также

+25° Днём +25°
Ночью +13°
62.98
0.11 70.65
-0.14
Гороскоп на 22 июля: Раки, хватит перетягивать канат!

Последние новости

15:40
«За Богомолова отомщу»: Собчак начала новый раунд в баттле со Шнуровым
15:34
Ребенок с цепью на шее пришел к односельчанам за помощью
15:26
В Омске выгуляли слона и устроили ему SPA
15:17
Восьмилетняя дочка Лободы зажгла на яхте круче модели — видео
15:04
Любители быстрой езды избили и похитили случайного свидетеля в Москве
14:52
«В ожидании»: Елизавета Боярская мечтает оказаться в отпуске — фото

Сейчас читают

«Безумно счастливы»: Дмитрий Хрусталев тайно женился
«Горько!»: В соцсетях появилось видео со свадьбы Гигинеишвили и Оболенцевой
Фото: Повзрослевшего сына Ольги Орловой приняли за ее любовника

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги