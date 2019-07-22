«Безумно счастливы»: Дмитрий Хрусталев тайно женился

Шоумен и соведущий программы «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился. Избранницей звезды стала 29-летняя певица, участница проекта «Хочу в ВИА Гру» Мария Гончарук, пишет Teleprogramma.pro.

Артист впервые вышел в свет со своей возлюбленной еще в 2017 году. По словам знакомых Хрусталева, он был буквально пленен красотой молодой красавицы и старался произвести на нее впечатление всеми способами: дарил роскошные букеты цветов, устраивал романтические сюрпризы. В конце концов, исполнительница сдалась и ответила шоумену взаимностью.

Вместе с дамой сердца ведущий долго путешествовал по миру. Они побывали на Бали, в Австралии, Италии, на Шри-Ланке. Во время очередного путешествия Хрусталев решил, что пора перевести отношения на новый уровень, сделал предложение своей спутнице, и она согласилась связать жизнь узами брака со своим кавалером.

« Дело давно шло к свадьбе, ребята безумно счастливы. Семья Марии, которая живет в Киеве, одобрила ее выбор, они познакомились с Митей, он всех очаровал », — рассказал источник в окружении пары Starhit.

Для Марии и Дмитрия это первый брак. Хотя артист до этого более десяти лет встречался с юристом Викторией Дейчук, а после с коллегой по Comedy Woman Екатериной Варнавой, жениться он не решался.

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