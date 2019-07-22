«Связи не рвутся»: Богомолов поддерживает хорошие отношения с бывшей женой

Слухи о романе ведущей Ксенией Собчак и режиссера Константина Богомолова появились еще зимой 2019 года. Поначалу знаменитости опровергали домыслы поклонников, однако впоследствии выяснилось, что звезды действительно испытывают друг к другу чувства.

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Сейчас кинодеятель не скрывает, что проводит время с теледивой — на его странице появляются совместные фото и видео с Собчак. Однако, несмотря на это, он поддерживает дружеские отношения со своей бывшей супругой Дарьей Мороз: вместе с ней работает и воспитывает дочь Анну, пишут Дни.ру.

В интервью для издания Hello артистка призналась, что во время супружеской жизни с Богомоловым между ними возникли особые связи, которые не разрушились даже после расставания.

« Мы с Костей всегда были честны друг перед другом, и период расставания — непростой для обоих — переживали вместе. <.> За то время, что мы состояли в браке, между нами возникли особые связи, и они не рвутся », — поделилась бывшая жена кинодеятеля.

К слову, именно Дарья Мороз сыграла ключевую роль в первом сериальном проекте театрального режиссера Богомолова — картине «Содержанки».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Богомолов опубликовал романтическое видео с Собчак с отдыха.