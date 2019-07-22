Восьмилетняя дочка Лободы зажгла на яхте круче модели — видео

, 15:17 Видео 289

Малышка забавно исполнила энергичный танец под восточные мотивы.

Смотрите также:

Закрыть

Светлана Лобода опубликовала в Instagram забавное видео со своей дочкой — восьмилетней Евангелиной. Девочка зажигает на яхте в компании стройной модели. На малышке спортивный купальник Givenchy. Очевидно знаменитая певица не привыкла экономить на ребенке — ценник на такую модель бренда начинается от 56 тысяч рублей.

Артистка отдыхает со старшей дочкой на море. Не удивительно, что Евангелина находится в таком прекрасном настроении — вокруг нее бесконечная гладь воды, потрясающие виды, дорогие яхты и жаркое солнце.

«Обожаю этот style», — подписала видео знаменитость.

На кадрах видно — дочка Светланы Лободы вкладывает в танец все силы. Ее маму это очень радует и смешит. Искренняя и непосредственная малышка умилила и зарядила подписчиков артистки положительными эмоциями.

«Вы такие подружки с дочкой, не разлей вода, всегда она вас сопровождает!»

«Умничка она у вас!»

«Евуся — классная малая!» — написали поклонники Лободы.

«Безумно счастливы»: Дмитрий Хрусталев тайно женился

Веселое видео прекращается, когда уже уставшая отжигать на танцполе Евангелина просит маму перестать снимать.

«Ладно, мам, хватит!» — заявила девочка.

Светлана Лобода мама двоих детей: восьмилетней танцорки Евангелины и еще совсем крошечной Тильды — девочке чуть больше года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Лобода показала подписчикам, как правильно следить за фигурой.

Читайте также

+25° Днём +25°
Ночью +13°
62.98
0.11 70.65
-0.14
Гороскоп на 22 июля: Раки, хватит перетягивать канат!

Последние новости

15:40
«За Богомолова отомщу»: Собчак начала новый раунд в баттле со Шнуровым
15:34
Ребенок с цепью на шее пришел к односельчанам за помощью
15:26
В Омске выгуляли слона и устроили ему SPA
15:17
Восьмилетняя дочка Лободы зажгла на яхте круче модели — видео
15:04
Любители быстрой езды избили и похитили случайного свидетеля в Москве
14:52
«В ожидании»: Елизавета Боярская мечтает оказаться в отпуске — фото

Сейчас читают

«Безумно счастливы»: Дмитрий Хрусталев тайно женился
«Горько!»: В соцсетях появилось видео со свадьбы Гигинеишвили и Оболенцевой
Фото: Повзрослевшего сына Ольги Орловой приняли за ее любовника

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги