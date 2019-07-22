Светлана Лобода опубликовала в Instagram забавное видео со своей дочкой — восьмилетней Евангелиной. Девочка зажигает на яхте в компании стройной модели. На малышке спортивный купальник Givenchy. Очевидно знаменитая певица не привыкла экономить на ребенке — ценник на такую модель бренда начинается от 56 тысяч рублей.

Артистка отдыхает со старшей дочкой на море. Не удивительно, что Евангелина находится в таком прекрасном настроении — вокруг нее бесконечная гладь воды, потрясающие виды, дорогие яхты и жаркое солнце.

«Обожаю этот style», — подписала видео знаменитость.

На кадрах видно — дочка Светланы Лободы вкладывает в танец все силы. Ее маму это очень радует и смешит. Искренняя и непосредственная малышка умилила и зарядила подписчиков артистки положительными эмоциями.

«Вы такие подружки с дочкой, не разлей вода, всегда она вас сопровождает!»

«Умничка она у вас!»

«Евуся — классная малая!» — написали поклонники Лободы.

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Веселое видео прекращается, когда уже уставшая отжигать на танцполе Евангелина просит маму перестать снимать.

«Ладно, мам, хватит!» — заявила девочка.

Светлана Лобода мама двоих детей: восьмилетней танцорки Евангелины и еще совсем крошечной Тильды — девочке чуть больше года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Лобода показала подписчикам, как правильно следить за фигурой.