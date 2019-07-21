Лобода показала подписчикам, как правильно следить за фигурой

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода любит показать в Instagram свои аппетитные формы. Недавно певица опубликовала видео, на котором показывает поклонникам мастер-класс по прокачке ягодиц. Артистка в коротеньких красных шортах приседает около бассейна с резинкой.

«Если ты хочешь продержаться в форме долго и быть здоровым: правило номер один — не делай больших перерывов, как бы ни было тебе тяжело, просыпайся и иди на тренировку! Через лень и «не могу», — написала мотивационный пост звезда.

Поклонники оценили шикарные формы знаменитости и оставили в комментариях множество комплиментов:

«Света, ты супер! Отличная мотивация для всех подписчиц: для тех, кто ходит и кто собирается в зал»;

«Вот, оказывается, как Светлана булочки растит😊»;

«Так вот он какой, секрет идеального фундука»;

«Женщина, которая сделала себя сама. Браво!» — написали фоллловеры.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Лобода показала фанатам свои травмы после концертов.