«Важнее всего безопасность»: Беглов о сроках сдачи Фрунзенского радиуса метро

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Глава Петербурга призвал не торопиться со сдачей новых станций пятой ветки городской подземки.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Михаил Климентьев

Петербургский градоначальник Александр Беглов провел совещание со своими заместителями в Смольном 22 июля.

Среди вопросов текущей городской повестки было строительство и ввод в эксплуатацию новых станций фиолетовой ветки метрополитена — так называемый Фрунзенский радиус.

Ответственный за городской транспорт вице-губернатор Эдуард Батанов заявил, что городским властям удалось ликвидировать отставание от графика работ. Сам Батанов 19 июля проехал по новому участку подземки в качестве пассажира на «пробном поезде».

«Как и планировалось по графику. 19, 20 июля у нас пробный поезд. Все случилось. Будем накатывать теперь», — заявил вице-губернатор.

Беглов отметил, что не стоит торопиться со сдачей новых станций.

«Самое главное, еще раз хочу обратить ваше внимание прежде всего на безопасность. Сроки сроками, они должны выдерживаться. Но прежде всего — безопасность граждан, которые будут пользоваться этим метро <…> Если есть хоть малейшая угроза безопасности, открывать не будем», — заявил глава города.

Ранее Александ Беглов заявил, что три новых станции пятой ветки петербургского метро «Проспект Славы», «Шушары» и «Дунайская» будут открыты к 1 сентября 2019 года.

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