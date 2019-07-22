Глава «Ростеха» рассказал Путину о перспективах развития госкорпорации

, 22:09 Эфирная новость 25

Сергей Чемезов сообщил президенту, что для завершения интеграции ОАК в состав корпорации, необходимо 300 миллиардов рублей.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Алексей Дружинин

Запустить маркировку питьевой воды предложили в госкорпорации «Ростех». Ее глава Сергей Чемезов сообщил сегодня президенту о необходимости таких действий. На встрече в Кремле он заявил, что именно воду, как ни странно, подделывают чаще всего. В некоторых регионах подделкой оказывается до 80 процентов.

Пока на российском продовольственном рынке начали маркировать только молоко. Но основное внимание в ежегодном отчете о деятельности госкорпорации глава «Ростеха» уделил гособоронзаказу. Обратил внимание президента на почти стопроцентное выполнение. Говорили и о судьбе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Сегодня началась реализация интеграции ОАК в состав корпорации „Ростех“», — заявил на встрече Чемезов.

«Докапитализация еще нужна?» — уточнил президент.

«Да. Там нужна будет докапитализация, потому что нам необходимо будет, чтобы окончательно провести финансовое оздоровление всех предприятий ОАК, более 300 миллиардов. Прежде всего, эта сумма необходима для того, чтобы мы реализовали программы МС-21 и другие гражданские проекты», — добавил глава «Ростеха».

Еще одно гражданское направление работы «Ростеха» — сфера здравоохранения. И оно, как отметил генеральный директор госкорпорации, является одним из приоритетных. В 2018 году завершено строительство 15 перинатальных центров. Сегодня они работают в полную силу. Удалось создать и вакцину от четырех штаммов гриппа. Она уже зарегистрирована, и в сентябре вакцину начнут применять.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео перелета самолета МС-21 из Иркутска в Ульяновск.

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