Юлия Михалкова раскрыла секрет идеальной укладки волос

Участница шоу «Уральские пельмени» — Юлия Михалкова — разместила в Instagram новый пост. В публикации звезда, славящаяся густой и длинной шевелюрой, поделилась с подписчицами полезными лайфхаками. Артистка рассказала, как добиться идеальной укладки волос.

По мнению Юлии Михалковой, многие девушки любят объем, но не всегда знают, как легко его добиться. Именно для них она составила список действенных советов.

✔️ Самое простое: сушка волос феном вниз головой;

✔️ Прикорневое гофре (использую редко); ⠀

✔️ Накручивать волосы на плойку большого диаметра, прочесать щеткой и чуть фиксировать лаком у корней;

✔️ Очень редко: небольшой прикорневой начес.⠀

Instagram @mihalkova

Подписчицы поблагодарили звезду за информацию и поспешили поделиться своими секретами красоты.

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«Шампунь для объема + естественная сушка»;

«Заплести колосок на мокрые волосы перед сном. Кудри и объем гарантированы»;

«Накрутить бигуди по желаемой длине и любое их количество на узких или широких прядях. Походить так до получаса, скажем, на время нанесения мэйк-апа. Снять бигуди, взбить и немного взъерошить волосы», — поделились «рецептами» объемной укладки фанатки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Михалкова призывала мужчин не забывать о городском дресс-коде.