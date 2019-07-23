«Жаркая!» Соблазнительная Лобода показала идеальное тело в бикини

Светлана Лобода опубликовала в Instagram сексуальное фото, на котором показала идеальную фигуру. Певица позирует на яхте во время отпуска. Она стоит на фоне водопада в откровенном бежевом бикини. Поклонники по достоинству оценили формы знаменитости.

«Ева попросила встать на носочки. Стараюсь к дочери прислушиваться», — подписала фото звезда.

Instagram @lobodaofficial