«Жаркая!» Соблазнительная Лобода показала идеальное тело в бикини

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Поклонники певицы пришли в восторг от снимка Светланы с отдыха.

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Фото, видео : Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобода опубликовала в Instagram сексуальное фото, на котором показала идеальную фигуру. Певица позирует на яхте во время отпуска. Она стоит на фоне водопада в откровенном бежевом бикини. Поклонники по достоинству оценили формы знаменитости.

«Ева попросила встать на носочки. Стараюсь к дочери прислушиваться», — подписала фото звезда.

Instagram @lobodaofficial

Подписчики Светланы Лободы засыпали певицу комплиментами в комментариях.

«Горячая такая!»

«Красотка»;

«Неземная»;

«Нельзя быть настолько красивой»;

«Жаркая!» — восхитились фолловеры.

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Певица усиленно работает над своим телом и изнемогает на тренировках. Недавно знаменитость разместила видео, на котором продемонстрировала фанатам мастер-класс по прокачке ягодиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Лобода шокировала фанатов провокационным фото.

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