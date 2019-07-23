«Жаркая!» Соблазнительная Лобода показала идеальное тело в бикини

Светлана Лобода опубликовала в Instagram сексуальное фото, на котором показала идеальную фигуру. Певица позирует на яхте во время отпуска. Она стоит на фоне водопада в откровенном бежевом бикини. Поклонники по достоинству оценили формы знаменитости.
«Ева попросила встать на носочки. Стараюсь к дочери прислушиваться», — подписала фото звезда.
Подписчики Светланы Лободы засыпали певицу комплиментами в комментариях.
«Горячая такая!»
«Красотка»;
«Неземная»;
«Нельзя быть настолько красивой»;
«Жаркая!» — восхитились фолловеры.
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Певица усиленно работает над своим телом и изнемогает на тренировках. Недавно знаменитость разместила видео, на котором продемонстрировала фанатам мастер-класс по прокачке ягодиц.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Лобода шокировала фанатов провокационным фото.