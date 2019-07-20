«Не нужно!» Юлия Михалкова просит мужчин перестать оголяться на людях

, 20:21 248

Артистка призывает сильный пол не забывать о городском дресс-коде.

Фото : Instagram @mihalkova

Юлия Михалкова — участница юмористического шоу «Уральские пельмени» — опубликовала в Instagram новый пост. В публикации звезда призывает мужчин перестать оголяться на людях в жару и помнить о городском дресс-коде.

«Лето в городе. Во многих городах России сейчас достаточно жарко, но не стоит забывать о городском дресс-коде! Мужчинам не нужно ходить по улицам с голым торсом. Не важно, есть пресс или нет. И пляжные шорты (=плавки) лучше оставить для моря!» — написала артистка.

Михалкова рассказала представителям сильного пола, как стоит одеваться в неимоверную жару.

«Присмотритесь к натуральным и легким тканям. И свободным силуэтам!» — советует звезда.

Мужчины в комментариях к публикации не очень-то оценили высказывание Юлии Михалковой по поводу их внешнего вида. Некоторых заявление про «голый торс» и «плавки» даже немного обидело.

«А девушки в жару вообще ходят в шортах, из которых попа вся наружу!» — заявил оскорбленный фолловер.

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Бари Алибасов как будто назло звезде «Уральских пельменей» опубликовал в Instagram фотографию, на которой предстал с обнаженным торсом.

Юлия Михалкова обожает обращаться в публикациях к мужчинам. Например, недавно артистка развеяла стереотип о том, что девушки уступают представителям сильного пола в интеллекте. Звезда попросила мужчин не судить об умственных способностях женщины только по ее внешнему виду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Михалкова в бикини на яхте сразила фанатов фигурой.

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