База отдыха, где при пожаре погибла девочка, зарегистрирована на ИП

Пожар в палаточном детском лагере в Хабаровском крае локализован. Один ребенок погиб, трое находятся в реанимации с сильнейшими ожогами. Из 26 палаток сгорели 20. Всех, кого возможно, эвакуировали.

База отдыха «Холдоми», где произошла трагедия, принадлежит индивидуальному предпринимателю. По данным из открытых источников, ее владелец –бизнесмен Бурлаков Виталии Геннадьевич. Об этом сообщает ТАСС. Основным родом деятельности ИП является пе ревозка грузов специализированными автотранспортными средствами, а дополнительными — аренда грузового автомобильного транспорта с водителем, хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки, деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

В помощь местным медикам летят специалисты Минздрава. Возбуждено уголовное дело. Как сообщается, работники турбазы слишком поздно вызвали пожарных и пытались потушить пламя своими силами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что работники лагеря, где при пожаре погиб ребенок, поздно вызвали спасателей.