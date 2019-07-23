Репортаж: как в Петербурге придумали бороться с руферами-экскурсоводами

Крыши петербургских домов возьмут под круглосуточную охрану. Власти Северной столицы намерены разобраться с проблемой нелегального руфинга.
«Липовые» гиды зазывают туристов на чердаки, чтобы показать город с высоты птичьего полета.
Такие экстремальные экскурсии крайне опасны: о здоровье «клиентов» руферы не заботятся, все мысли только о собственном кошельке с миллионами.
Алексей Полторанин убедился в этом лично.
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Власти Петербурга уже заявили, что крыши будут закрыты для нелегальных экскурсоводов и туристов. Коммунальщики установят в подъездах системы видеонаблюдения, а чердачные перекрытия поставят под охрану.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как руферы попадают на закрытые крыши и даже водят экскурсии.