Ольга Бузова представила поклонникам фрагмент новой песни. Безымянный пока трек уже записан на студии, а видео с исполнением припева появилось на странице артистки в Instagram.

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Судя по известным публике строчкам, речь идет о бывшем возлюбленном героини песни, который «отлайкал все фотки» и «из друзей удалился». Исполнение трека Бузова сопроводила зажигательными танцами, сообщает Teleprogramma.pro.

«Тренд этого лета — восьмидесятые и девяностые. Сначала Билан „про белые розы“, теперь Оля.»

«Мотивчик — как в старые-добрые»

«А-а-а! Под нее хочется напиться и плясать», — высказались подписчики Бузовой.

Певица также предложила своим поклонникам помочь ей придумать название для песни. Среди оставленных в комментариях версий лидируют «Испугался», «Отписка» и «Бывшему».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дебютную песню записала сестра Ольги Бузовой — Анна.