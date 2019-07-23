В стиле 90-х: Бузова запела новую песню и пустилась в пляс — видео

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Звезда спела фанатам несколько строк из «будущего хита».

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Фото, видео : Instagram @buzova86

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Ольга Бузова 523

Ольга Бузова представила поклонникам фрагмент новой песни. Безымянный пока трек уже записан на студии, а видео с исполнением припева появилось на странице артистки в Instagram.

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Судя по известным публике строчкам, речь идет о бывшем возлюбленном героини песни, который «отлайкал все фотки» и «из друзей удалился». Исполнение трека Бузова сопроводила зажигательными танцами, сообщает Teleprogramma.pro.

«Тренд этого лета — восьмидесятые и девяностые. Сначала Билан „про белые розы“, теперь Оля.»

«Мотивчик — как в старые-добрые»

«А-а-а! Под нее хочется напиться и плясать», — высказались подписчики Бузовой.

Певица также предложила своим поклонникам помочь ей придумать название для песни. Среди оставленных в комментариях версий лидируют «Испугался», «Отписка» и «Бывшему».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дебютную песню записала сестра Ольги Бузовой — Анна.

Тема:
Ольга Бузова 523
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Гороскоп на 23 июля: Тельцы, время переписать историю

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