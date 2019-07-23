Пятьсот российских туристов, застрявших в Аньталье, ждут вылета в Москву

, 9:24 Эфирная новость 41

В сообщении на официальном сайте Ростуризм призывает операторов прекратить бронирование и выписку билетов на рейсы компании «AZUR air» с вылетами после 19 марта.

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Фото, видео : ТАСС/Бобылев Сергей, Пятый канал

Полтысячи российских туристов, которые застряли в аэропорту Антальи, в ближайшее время смогут вернуться домой. За ними вылетел резервный борт.

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Отправленный ранее из Внуково самолет вынужден был вернуться обратно. У лайнера сработал один из датчиков. По некоторым данным, в двигатель попал посторонний предмет. Между тем в столичном аэропорту «Шереметьево» продолжается коллапс.

Там вылета в Турцию почти сутки ожидают сотни туристов: рейс авиакомпании AZUR air откладывали несколько раз, ссылаясь на поломку самолета. По той же причине наши соотечественники не могут покинуть курортный город. Российские дипломаты уже предоставили туристам переводчика и обеспечили их горячим питанием.

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажир задержанного рейса в Анталью рассказала об условиях в аэропорту.

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Гороскоп на 23 июля: Тельцы, время переписать историю

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