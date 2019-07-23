В Роскачестве назвали лучшие фотоаппараты

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Специалисты рассказали о лучших моделях зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов.

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Фото, видео : РИА Новости /пресс-служба Швабе, sony.ru, pocket-lint.com, bhphotovideo.com, amateurphotographer.co.uk, Nikon D3500

Специалисты Роскачества назвали лучшие современные фотоаппараты. Исследование гаджетов организация проводила совместно с экспертами Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний.

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По результатам проверок, лучшими беззеркальными гаджетами признаны Sony Alpha 7 III и две модели Nikon — Z6 и Z7, сообщает «Экономика сегодня».

Для портретной съемки лучше всего подойдет Fujifilm X-Pro2 в паре с объективом Fujinon Super EBC 35 mm 1:1.4 R. Если вы предпочитаете не возиться с настройками цветопередачи, а предоставить этот процесс технике — вам подойдут Sony Alpha 7 III, Fujifilm X-T3 и Canon EOS M100. Для съемки качественных видеофайлов незаменимым станет Nikon Z7.

Из «зеркалок» Роскачество признало лучшим фотоаппарат Canon EOS 77D для работы в автоматическом режиме и Nikon D3500 — для ручного режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Ростех» возродил легендарный фотоаппарат «Зенит».

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