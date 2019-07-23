Сколько зарабатывают россияне в 2019 году — видео

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Росстат опубликовал свежие данные о заработке большинства жителей страны.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

Зарплата большинства россиян в 2019 году составляет 23,5 тысячи рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на предварительные данные Росстата за апрель. Такую сумму получают 15-20% жителей страны.

При этом, как отмечают эксперты, средняя зарплата россиян равна 47,7 тысячи рублей. Большая разница между данным показателем и самой распространенной оплатой труда говорит о сохраняющемся неравенстве в обществе, подчеркивают специалисты. Данные о доходах россиян Росстат публикует раз в два года. В 2019-м в исследовании приняли участие 101,4 тысячи организаций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой процент жителей России получает зарплату в размере выше миллиона рублей в месяц.

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