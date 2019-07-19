Подсчитано число россиян с зарплатой выше миллиона в месяц

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За несколько лет количество жителей РФ с зарплатой больше миллиона заметно увеличилось.

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Фото, видео : © РИА Новости / Владимир Астапкович, ТАСС / Михаил Терещенко, Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

Росстат рассказал, сколько россиян получает зарплаты выше миллиона рублей. Данные исследования появились на сайте организации.

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Согласно результатам, полученным исследователями, сейчас в России больше миллиона ежемесячно получает 11 287 человек. Стоит отметить, что число людей, обладающих таким нескромным доходом, ощутимо выросло за последние несколько лет. В 2017 году зарплатой выше миллиона могли похвастаться только 6 988 человек.

По данным Росстата, самые высокие зарплаты у работников культуры, организации досуга и развлечений, а также спортсменов — до 5,8 миллиона рублей в месяц. Однако большая часть тех, кто получает свыше миллиона, трудоустроены в других отраслях — в основном это торговля и ремонт транспорта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на какую зарплату рассчитывает российская молодежь.

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