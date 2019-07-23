Установлена связь между острой пищей и старческим слабоумием

Ученые из США и Австралии установили связь между употреблением острой пищи и развитием старческого слабоумия. Результаты исследований были опубликованы на портале Nutrients.

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Специалисты проводили эксперимент с 1991 по 2006 годы с участием пяти тысяч добровольцев из Китая, средний возраст которых составлял около 63 лет. Участников разделили на несколько групп, рацион которых различался по количеству острого перца чили в блюдах. На протяжении всех 15 лет эксперимента добровольцы вели дневники питания и регулярно проходили тесты, определяющие их когнитивные способности.

Результаты исследования показали, что острая приправа оказывает ощутимое негативное воздействие на умственные способности пожилых людей. Так, в группе, которая ежедневно употребляла с едой 50 граммов перца чили, риск возрастных изменений, связанных с работой памяти и когнитивной деятельностью, возрос в два раза в сравнении с группой добровольцев, которые полностью отказались от острого. Наиболее значительно изменения проявились у пенсионеров, которые имели худощавое телосложение и вели активный образ жизни.

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