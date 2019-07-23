«28 годиков»: невестка Орбакайте пошутила над мужем на аттракционе

Молодая жена внука Аллы Пугачевой — Алена Краснова — поделилась кадрами с семейного отпуска. На видео, которое девушка опубликовала в Instagram, Никита Пресняков катается на аттракционе виртуальной реальности.

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В ролике Пресняков сидит в аппарате, который, судя по изображению на экране рядом, имитирует полет на парашюте. Певец ловко управляет виртуальным полетом, сообщает Teleprogramma.pro.

«Никита, 28 годиков», — подписала видео его супруга.

Само заведение, в котором внук Пугачевой решил опробовать аттракцион, Алена без лишней скромности назвала «миром виртуальной реальности». Место действительно выглядит так, как будто было заимствовано из другой реальности — в помещении есть только синяя подсветка и неоновые индикаторы на футуристичного вида аттракционах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена внука Пугачевой нашла оправдание мини-юбке в мусульманской стране.