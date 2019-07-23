Задержан директор сгоревшего палаточного лагеря

Число жертв страшного пожара на базе отдыха в Хабаровском крае растет. Уже четверо погибших детей, все они находились в палаточном лагере, когда произошло возгорание. Еще несколько человек остаются сейчас в больницах, врачи продолжают бороться за их жизни.

Расследованием обстоятельств трагедии занимается Следственный комитет. Только что стало известно, что директора лагеря задержали. Контрольные и надзорные органы в один голос твердят: ничего не знали о палаточном лагере, якобы работал он нелегально. Кто же готов ответить за гибель детей? Шокирующие кадры и хроника трагедии у Леонида Китраря.

Ранее 5-tv.ru публиковал список детей, погибших в результате ЧП в палаточном лагере под Хабаровском.