Задержан директор сгоревшего палаточного лагеря

, 14:22 Эфирная новость 25

Число жертв страшного пожара на базе отдыха в Хабаровском крае выросло до четырех человек.

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Фото, видео : 5-tv.ru, ВКонтакте @vestnikrussia

Число жертв страшного пожара на базе отдыха в Хабаровском крае растет. Уже четверо погибших детей, все они находились в палаточном лагере, когда произошло возгорание. Еще несколько человек остаются сейчас в больницах, врачи продолжают бороться за их жизни.

Расследованием обстоятельств трагедии занимается Следственный комитет. Только что стало известно, что директора лагеря задержали. Контрольные и надзорные органы в один голос твердят: ничего не знали о палаточном лагере, якобы работал он нелегально. Кто же готов ответить за гибель детей? Шокирующие кадры и хроника трагедии у Леонида Китраря.

Ранее 5-tv.ru публиковал список детей, погибших в результате ЧП в палаточном лагере под Хабаровском.

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