Список погибших детей в результате пожара в лагере в Хабаровском крае

В распоряжении 5-tv.ru оказался список погибших детей в результате пожара в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае в понедельник, 22 июля. По предварительным данным, трагедия унесла жизни троих девочек — 11-летней Софии В., 12-летней Елизаветы Б. и 13-летней Вероники С. и 11-летнего мальчика — Алексея М. .

За жизни еще двоих детей сейчас борются медики. Они находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

По информации ТАСС, власти региона собираются объявить траур в связи с гибелью детей на базе отдыха.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, предположительно, у «Холдоми» не было разрешения на осуществление деятельности. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Родители пострадавших детей возмущены поведением организаторов палаточного лагеря, поскольку они даже не держали с ними связь. О случившемся им пришлось узнавать от вожатых.