«Мой любимый, мой самый красивый»: Гузеева призналась в любви Эвклиду Кюрдзидису

, 8:01 Видео 36 436

Звездную парочку уже давно подозревают в романе. В ролике ведущая утверждает — скоро пара сыграет свадьбу.

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Фото, видео : Instagram @larisa_guzeeva

Лариса Гузеева не перестает удивлять своих поклонников. На этот раз актриса опубликовала в Instagram видео, на котором признается в любви актеру Эвклиду Кюрдзидису. В ролике ведущая утверждает — скоро пара сыграет свадьбу.

«Мой любимый, мой самый красивый. В такое место привез… Вы думаете, что я за него замуж выхожу? Вы правильно думаете!» — заявила артистка.

Кавалер Ларисы Гузеевой — актер греческого происхождения. На видео видно артист улыбается избраннице и пытается подержать ее за руку. Сама Гузеева говорит с Кюрдзидисом очень ласково. Создается впечатление, что звезда действительно души не чает в греке.

Эвклид Кюрдзидис на девять лет младше Ларисы Гузеевой. Звездную парочку уже давно подозревают в романе, сообщает Утро.ру. Заявление Гузеевой только подтвердило наличие взаимных чувств у артистов. Среди фанатов ведущей ходят слухи — она развелась со своим супругом Игорем Бухаровым и скрывает это.

Лариса Гузеева обожает провоцировать подписчиков, поэтому планируемая свадьба с завидным холостяком — Эвклидом Кюрдзидисом — может оказаться просто шуткой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Гузеева восхитила подписчиков фотографией в новом платье.

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