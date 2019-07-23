Фото: Михалкова в элегантном платье пожелала всем хорошего дня

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова порадовала подписчиков элегантным нарядом. Фотография актрисы с добрыми пожеланиями появилась на странице Михалковой в Instagram.

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Instagram @mihalkova

Короткий ролик, состоящий из одного фото в сопровождении приятной музыки, Михалкова опубликовала в сторис своего аккаунта. На снимке артистка позирует, прислонившись к стене. На Юлии лаконичное черное платье с глубоким V-образным декольте.

«Всем хорошего дня!» — гласит подпись на фотографии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Михалкова рассказала подписчицам несколько секретов для идеальной укладки. Звезда шоу «Уральские пельмени» поделилась лайфхаками, которые помогают ей получить дополнительный объем во время создания прически.