«Это кто?»: Кравец отчитали за самовлюбленные мысли и нежности с чужим мужчиной

, 17:58 Фото 60

Замужняя модель опубликовала фото, на котором она кокетливо прижимается к незнакомому мужчине.

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Фото, видео : Instagram @kravetsalena

Алена Кравец не так давно пережила бурную ссору с мужем, но развод пара пока не оформила. Тем не менее, модель уже публикует довольно двусмысленные снимки с другими мужчинами, чем вызывает бурное недовольство своих фанатов.

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На новом снимке Кравец в облегающем белоснежном платье тесно прижалась к неизвестному молодому человеку — лицо спутника Алены закрывает ее голова. Зато можно заметить, что таинственный мужчина — блондин и обладает атлетическим телосложением. В публикации модель тоже повела речь об спортивных мужчинах.

«Я поняла, что вызываю противоречивые чувства у атлетов. Мужчины меня хотят защитить, согреть, окружить теплом. Женщины же завидуют и хотят сжить со свету только за то, что я хрупкая, худая, утонченная, без стероидов и анаболиков», — рассуждает женщина.

Instagram @kravetsalena

Однако поклонники Кравец не одобрили ее томных объятий с неизвестным мужчиной до официального развода с супругом, сообщает издание «Дни.ру». Не понравилась пользователям и позиция модели.

«А как же муж? Алена вроде не в разводе пока»;

«То есть если девушка полненькая — ее и любить никто не будет?»

«Ага, именно поэтому вы разводитесь, а все, кого вы описали — нет…»

«Это кто? Ты же замужем», — возмущены подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алена Кравец в красных чулках пообщалась с хейтерами.

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