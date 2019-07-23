«Это кто?»: Кравец отчитали за самовлюбленные мысли и нежности с чужим мужчиной

Алена Кравец не так давно пережила бурную ссору с мужем, но развод пара пока не оформила. Тем не менее, модель уже публикует довольно двусмысленные снимки с другими мужчинами, чем вызывает бурное недовольство своих фанатов.
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На новом снимке Кравец в облегающем белоснежном платье тесно прижалась к неизвестному молодому человеку — лицо спутника Алены закрывает ее голова. Зато можно заметить, что таинственный мужчина — блондин и обладает атлетическим телосложением. В публикации модель тоже повела речь об спортивных мужчинах.
Однако поклонники Кравец не одобрили ее томных объятий с неизвестным мужчиной до официального развода с супругом, сообщает издание «Дни.ру». Не понравилась пользователям и позиция модели.
«А как же муж? Алена вроде не в разводе пока»;
«То есть если девушка полненькая — ее и любить никто не будет?»
«Ага, именно поэтому вы разводитесь, а все, кого вы описали — нет…»
«Это кто? Ты же замужем», — возмущены подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алена Кравец в красных чулках пообщалась с хейтерами.