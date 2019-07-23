Режиссер Константин Богомолов празднует 44-й день рождения. Первой любимого творца поздравила Ксения Собчак. Ведущая опубликовала в Instagram видео, на котором нежно обнимает и целует именинника. В честь праздника светская львица посвятила избраннику цитату из песни «Маленькая страна».

«Есть за горами, за лесами маленькая страна,

Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна,

Там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет,

Там во дворце живет жар-птица и людям дарит свет!» — подписала публикацию знаменитость.

Под видео Ксения Собчак расставила романтичные хэштеги: #мояжарптица #поймалазахвост #сднемрождения #стихиолюбви. Парочка опубликовала кадры из древнего узбекского города — Бухары. Очевидно там Богомолов и будет праздновать свой день рождения в компании любимой ведущей.

Поклонники невероятно обрадовались тому, что Ксения Собчак, наконец, перестала скрывать свои романтические чувства к режиссеру. Фанаты поспешили засыпать пару комплиментами и пожелать союзу дальнейшего развития отношений.

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«Хорошая пара. Я рада»;

«Мужчина очень даже ничего. Красивая пара. Пусть все получится»;

«Очень красивая пара!»

«Влюбленность вам к лицу»;

«Видно, вы вся в любви. Пусть в этот раз все сложится!» — написали фолловеры.

Слухи о романе Ксенией Собчак и Константина Богомолова появились еще зимой 2019 года. Поначалу знаменитости опровергали домыслы поклонников, однако впоследствии стали демонстрировать совместные фото и видео.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак пообещала отомстить Шнурову за Богомолова.