Режиссер Константин Богомолов празднует 44-й день рождения. Первой любимого творца поздравила Ксения Собчак. Ведущая опубликовала в Instagram видео, на котором нежно обнимает и целует именинника. В честь праздника светская львица посвятила избраннику цитату из песни «Маленькая страна».
«Есть за горами, за лесами маленькая страна,
Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна,
Там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет,
Там во дворце живет жар-птица и людям дарит свет!» — подписала публикацию знаменитость.
Под видео Ксения Собчак расставила романтичные хэштеги: #мояжарптица #поймалазахвост #сднемрождения #стихиолюбви. Парочка опубликовала кадры из древнего узбекского города — Бухары. Очевидно там Богомолов и будет праздновать свой день рождения в компании любимой ведущей.
Поклонники невероятно обрадовались тому, что Ксения Собчак, наконец, перестала скрывать свои романтические чувства к режиссеру. Фанаты поспешили засыпать пару комплиментами и пожелать союзу дальнейшего развития отношений.
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«Хорошая пара. Я рада»;
«Мужчина очень даже ничего. Красивая пара. Пусть все получится»;
«Очень красивая пара!»
«Влюбленность вам к лицу»;
«Видно, вы вся в любви. Пусть в этот раз все сложится!» — написали фолловеры.
Слухи о романе Ксенией Собчак и Константина Богомолова появились еще зимой 2019 года. Поначалу знаменитости опровергали домыслы поклонников, однако впоследствии стали демонстрировать совместные фото и видео.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак пообещала отомстить Шнурову за Богомолова.