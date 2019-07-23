Звезда «Не родись красивой» поделилась уютным «домашним» фото

Актриса Юлия Такшина опубликовала в Instagram соблазнительное фото в кружевном пеньюаре. Звезда сериала «Не родись красивой» позирует на стильной лестнице и демонстрирует подписчикам стройные загорелые ноги.

«Ох уж эти лестницы! Ну, как не сделать фото?!» — подписала снимок знаменитость.

Поклонников в очередной раз поразила благородная красота и врожденная элегантность артистки. Фанаты поспешили одарить свою любимицу кучей комплиментов в комментариях.

«Камера вас любит, синий цвет очень идет, да и вообще, вы очень даже… Очень даже!»

«Шикарная! Хорошего дня»;

«Королева!»

«Суперски красива!»

«Как тут не влюбиться?! Великолепное фото!» — написали фолловеры.

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Поклонников всегда восхищала потрясающая форма артистки. 39-летняя Юлия Такшина поддерживает ее, несмотря на то, что она — мама двоих детей. Сыновья Иван и Федор родились в браке актрисы с Григорием Антипенко, тоже снимавшемся в сериале «Не родись красивой». Звездная пара рассталась после шести лет совместной жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Такшина рассказала о тяжелом расставании с мужем.