Видео: внук Пугачевой с женой прокатились на экстремальном аттракционе в Дубае

, 23:25 Видео 39

Видео своего приключения Алена Краснова опубликовала в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @alenaakrasnova

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова сейчас отдыхают в Дубае. Судя по кадрам с путешествия, которые влюбленные публикуют в Instagram, они проводят свободное время довольно активно. Вместо того, чтобы только нежиться под солнечными лучами на пляже, знаменитости гуляют по городу и в процессе выбирают для себя довольно экстремальные развлечения.

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Во вторник, 23 июня, Краснова опубликовала в сторис видео, на котором вместе с мужем и другими знакомыми катается на надувных ватрушках по воде. Как можно заметить по записи, течение несет компанию вперед на большой скорости — ватрушка разгоняется настолько сильно, что время от времени решившиеся на водную прогулку звезды не сдерживают эмоций и начинают кричать.

«Не хочу, боюсь!» — воскликнул Пресняков, когда экстремальная часть маршрута осталась позади, и получившие заряд адреналина знаменитости свернули в туннель, где спокойно плыли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Краснова пошутила над мужем на аттракционе.

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