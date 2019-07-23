Российская Instagram-модель Анастасия Квитко, более известная как «русская Кардашьян», сразила подписчиков очередным откровенным снимком.

На сей раз девушка предстала перед пользователями соцсети в ярко-зеленом купальнике, который едва уместил ее пышные формы.

Instagram @anastasiya_kvitko

«Богиня, твои формы сводят меня с ума», — гласил один из многих комментариев от англоязычных фоловеров.

«Любимая, ты само очарование и божество! Я люблю тебя!!!» — поддержал его российский подписчик.

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Были и те, кому фигура Квитко показалась неестественной:

«Лицо детское, а фигура как восьмерых родила», — написала подписчица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мини-шортах «русской Кардашьян».