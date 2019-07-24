Ответ Metallica: гитарист «Кино» исполнил Enter Sandman с оркестром

Тенденция исполнять каверы на песни популярных групп среди музыкантов набирает популярность. 21 июля на концерте в «Лужниках» в Москве Metallica «взорвала» зал, спев композицию «Группа крови» Виктора Цоя, а во вторник, 23 июля, в зале Московского дома музыки прозвучал хит Metallica Enter Sandman.

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Одну из самых популярных песен американской группы исполнил бывший гитарист «Кино» Юрий Каспарян вместе с симфоническим оркестром. Зрители сочли, что выступление послужило своеобразным ответом музыкальному коллективу из США, который произвел фурор, исполнив композицию из репертуара русского рока. Видео с концерта Каспаряна появилось в сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лозу не впечатлила «Группа крови» в исполнении Metallica.