«Кабацкий подход»: Лозу не впечатлила «Группа крови» в исполнении Metallica

Отечественный певец и композитор Юрий Лоза назвал «общемировой практикой» поступок музыкантов культовой рок-группы Metallica, исполнивших песню Виктора Цоя на концерте в московских «Лужниках», пишет «Экономика сегодня».

Артист выразил недоумение всеобщим восхищением американской версией «Группы крови» и отметил поверхностный подход к делу.

«Если артисты хотят продемонстрировать уважение к публике, то ищут новое звучание, а текст учат наизусть <…> А если хотят, как говорится, „бросить кость“, то не вникая в смысл пишут все на бумажке знакомым шрифтом и кладут ее перед собой на пюпитр. В случае с „Металликой“ был избран именно этот вариант, поэтому песня исполнялась даже не основным солистом, а басистом, у которого, скорее всего, зрение получше <…> увы, но ничего нового американцы в песню Цоя привносить не захотели — спели близко к оригиналу. Короче, типично кабацкий подход — отстреляться и забыть как страшный сон (орфография и пунктуация авторы сохранены — Прим. Ред.)», — написал Лоза на своей странице в Facebook.

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Концерт группы Metallica состоялся в Москве 21 июля. Один из самых известных в мире рок-коллективов исполнил песню Виктора Цоя «Группа крови», что произвело фурор среди россиян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Metallica выбрала именно эту композицию лидера группы «Кино».