«Кабацкий подход»: Лозу не впечатлила «Группа крови» в исполнении Metallica

Отечественный певец и композитор Юрий Лоза назвал «общемировой практикой» поступок музыкантов культовой рок-группы Metallica, исполнивших песню Виктора Цоя на концерте в московских «Лужниках», пишет «Экономика сегодня».
Артист выразил недоумение всеобщим восхищением американской версией «Группы крови» и отметил поверхностный подход к делу.
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Концерт группы Metallica состоялся в Москве 21 июля. Один из самых известных в мире рок-коллективов исполнил песню Виктора Цоя «Группа крови», что произвело фурор среди россиян.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Metallica выбрала именно эту композицию лидера группы «Кино».