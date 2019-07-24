Очередная оптическая иллюзия взорвала сеть. Люди гадают — это изобретательный обман зрения или всего-навсего компьютерная графика?

Юзер с никнеймом Martijn BAARDA опубликовал в Twitter загадочное видео. На кадрах оператор снимает квадрат из черной проволоки, но, когда человек обходит геометрическую фигуру стороной, оказывается, что это был круг. Об этом сообщает The Insider.

Интернет просто взорвался от комментариев, в которых люди пытались дать рациональное объяснение увиденному. В процессе изучения, пользователи выяснили — этот обман зрения не компьютерная графика, а изобретение японского математика Кокичи Сугихара. Подобная загадка имеет название — неоднозначная цилиндрическая иллюзия. Суть в том, что фигура на кадрах — квадрат и круг одновременно только в разных плоскостях.

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В зависимости от того, откуда человек посмотрит на предмет, он увидит то, что его мозгу будет более понятным. Например, наблюдатель будет смотреть на фигуру с ее квадратной стороны. Тогда его разум будет думать: «Да, передо мной квадрат». И наоборот — с круглой стороной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «полосатая картинка» с котом взорвала интернет.