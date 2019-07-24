«Готова мириться»: молодая жена Резо Гигинеишвили поделилась взглядами на успешный брак

Бизнесвумен Надежда Оболенцева, которая недавно вышла замуж за актера Резо Гигинеишвили, поделилась своими взглядами на успешный брак, передает журнал Tatler. По мнению Оболенцевой, главное — это готовность мириться с недостатками любимого человека, поскольку хорошие качества почти у всех людей одинаковые.

«Хорошие качества у всех одинаковые. Главное, чтобы люди сходились по недостаткам. Если тебя не раздражают недостатки мужа, подруги, сотрудников, тогда у вас все получится», — цитирует журнал бизнесвумен.

Еще один не менее важный момент в выстраивании крепкой семьи — поддержка, считает Надежда Оболенцева. Так что она, например, планирует сопровождать супруга на всех важных для него кинематографических мероприятиях.

Слухи о романе между бизнесвумен и Гигинеишвили появились после ее расставания с Айратом Исхаковым в 2017 году. Вскоре они подтвердились.

Гороскоп на 24 июля: Козероги, хватайте удачу за хвост!

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шоумен Дмитрий Хрусталев тайно женился.