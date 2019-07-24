«Готова мириться»: молодая жена Резо Гигинеишвили поделилась взглядами на успешный брак

, 10:31 Фото 447

Роман с актером Резо Гигинеишвили заставил предпринимательницу Надежду Оболенцеву пересмотреть свой подход к отношениям.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @rezofilm

Бизнесвумен Надежда Оболенцева, которая недавно вышла замуж за актера Резо Гигинеишвили, поделилась своими взглядами на успешный брак, передает журнал Tatler. По мнению Оболенцевой, главное — это готовность мириться с недостатками любимого человека, поскольку хорошие качества почти у всех людей одинаковые.

«Хорошие качества у всех одинаковые. Главное, чтобы люди сходились по недостаткам. Если тебя не раздражают недостатки мужа, подруги, сотрудников, тогда у вас все получится», — цитирует журнал бизнесвумен.

Еще один не менее важный момент в выстраивании крепкой семьи — поддержка, считает Надежда Оболенцева. Так что она, например, планирует сопровождать супруга на всех важных для него кинематографических мероприятиях.

Слухи о романе между бизнесвумен и Гигинеишвили появились после ее расставания с Айратом Исхаковым в 2017 году. Вскоре они подтвердились.

Гороскоп на 24 июля: Козероги, хватайте удачу за хвост!

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шоумен Дмитрий Хрусталев тайно женился.

Читайте также

+20° Днём +20°
Ночью +12°
63.13
0.15 70.64
-0.01
Гороскоп на 24 июля: Козероги, хватайте удачу за хвост!

Последние новости

11:50
Уголовное дело завели на сотрудника МЧС после пожара в «Холдоми»
11:44
Видео: Круг или квадрат?! — оптическая иллюзия взорвала Twitter
11:33
Видео: подробности крушения в Италии вертолета с россиянами на борту
11:23
Фото: Нино Нинидзе посоветовала не тревожиться по утрам
11:12
37-летняя петербурженка родила четверняшек — видео
10:59
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Сейчас читают

«Качок!» Фанаты восхитились фигурой 25-летней Анастасии Уколовой
«Шоу какой-то девочки»: Выступление Агилеры разочаровало Топалова и Тодоренко
«Что я сделала?» Зеленский отписался от супруги Мартиросяна в Instagram

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги