В чем секрет оптической иллюзии: «полосатая картинка» с котом взорвала интернет

, 22:14 Фото 304

В Twitter появился пост с «полосатым изображением». Пользователи сети ломают голову, как на фоне черно-белых полос проявляется кот.

Фото: Twitter @@medickinson

Пользователь Twitter Мишель Дикинсон опубликовал на своей странице загадочную «полосатую картинку». Молодой человек предложил своим подписчикам отыскать на ней кота. Как оказалось, животное появляется, только если потрясти головой.

В чем секрет оптической иллюзии, пока неизвестно. Подписчики отметили, что кота можно также увидеть, если потрясти телефон или снять очки. Некоторые его замечают без особых усилий.

Пост с «полосатой картинкой» вызвал общественный резонанс и быстро набрал свыше тысячи лайков и несколько сотен ретвитов. Пользователи гадают: как достигается оптический эффект.

 

Ранее Пятый канал рассказал, как в мире отметили День Ньютона, который открыл главные физические законы и разработал математические теории. В честь праздника ежегодно проводятся мастер-классы и открываются выставки, связанные с исследованиями в области механики, физики, астрономии и прочих естественных наук. Также в этот день устраиваются семинары и заседания ученых советов.

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