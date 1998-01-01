В чем секрет оптической иллюзии: «полосатая картинка» с котом взорвала интернет

Пользователь Twitter Мишель Дикинсон опубликовал на своей странице загадочную «полосатую картинку». Молодой человек предложил своим подписчикам отыскать на ней кота. Как оказалось, животное появляется, только если потрясти головой.

You can only see this optical illusion if you shake your head (I’m serious) 😂 pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t — Dr Michelle Dickinson (@medickinson) 10 января 2019 г.

В чем секрет оптической иллюзии, пока неизвестно. Подписчики отметили, что кота можно также увидеть, если потрясти телефон или снять очки. Некоторые его замечают без особых усилий.

Пост с «полосатой картинкой» вызвал общественный резонанс и быстро набрал свыше тысячи лайков и несколько сотен ретвитов. Пользователи гадают: как достигается оптический эффект.

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