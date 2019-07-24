Участница Comedy Woman Екатерина Варнава славится своими эксцентричными выходками и искрометным чувством юмора. На этот раз артистка опубликовала серию видео в Instagram, на которых завтракает в столице со своим лучшим другом — Евгением Бороденко. Конечно, не обошлось без подшучиваний друг над другом.

Утро знаменитости началось с покупки новых туфель. В бутике Екатерину Варнаву сопровождал давний приятель. После примерки лодочек с открытой пяткой, друзья отправились трапезничать в один из столичных ресторанов. Все в духе «Секса в большом городе». Особенно если учесть тот факт, что Евгений Бороденко вышел замуж за мужчину в 2015 году в Дании.

За столиком в ресторане спутник Екатерины Варнавы поинтересовался, что она себе заказала.

«Брокколли, цветная капуста, до этого салат какой-то зеленый ела…» — стала перечислять артистка.

Однако друг звезды решил вывести ее на чистую воду.

«А хлеб, хлеб кому?!» — спросил он у знаменитости, тыкая пальцем на мучное.

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Екатерина Варанава на кадрах выглядит естественной и забавной. При этом на артистке нет ни грамма макияжа, а вместо привычной укладки — дерзко растрепанные волосы. Звезда хохочет, как девочка, до слез.

«Бывает такое состояние, когда хочется так сильно смеяться, и долго терпишь, а потом начинаешь ржать!» — объяснила Варнава.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Варнава опубликовала «страстные» фото с блогером.