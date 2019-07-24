Названы страны, слетать в которые дешевле всего в августе

Эксперты рассказали о туристических направлениях, которые сильнее всего подешевеют в августе 2019 года. Данные опубликовала Ассоциация туроператоров России.

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Специалисты изучили стоимость пакетных туров с вылетом на период с 9 по 12 августа. Рассматривались только десятидневные путевки на двух взрослых и одного ребенка. Учитывалась стоимость тех туров, куда входили трансфер, перелет в оба конца, страховка, размещение и питание.

Как оказалось, больше всего цена снизится на отдых в Крыму — 37%, за путевку придется отдать всего 39 тысяч рублей. Чуть дороже обойдется отпуск в Анапе, Сочи, Турции и Болгарии — до 45 тысяч рублей.

Поездка в такие страны как Черногория, Италия, Кипр, Греция и Тунис в августе будет стоить от 50 до 65 тысяч рублей. 70-80 тысяч рублей придется заплатить за путевки в Испанию и Хорватию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что турецкие отели спешно снижают цены для российских туристов.