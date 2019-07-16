Турецкие отели спешно снижают цены для российских туристов

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Некоторые гостиницы предлагают россиянам скидки на проживание до 10-15% в надежде наверстать сезон.

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Фото, видео : hwo, Martin Siepmann / www.globallookpress.com

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Многие турецкие отели рассылают спецпредложения на июль–август, предлагая скидки на проживания до 10-15 процентов. Об этом сообщила во вторник, 16 июля, Ассоциация туроператоров России.

«Дисконт достигает 10—15%. Отели, которые резко подняли цены на этот сезон, недосчитались туристов. На российском рынке все больше бронирований last minute», — говорится в статье на сайте АТОР.

В Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции отмечают, что средняя загрузка отелей на июль–август прогнозируется на уровне 90-92%. Примерно так же или хуже обстоит дело и на других курортах. При этом у отелей, работающих с европейскими туристами, проблем меньше, чем у тех, что ориентированы на российский рынок. Заполнить комнаты «в последний момент» в «российских» отелях возможно только снизив цены.

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Среди причин снижения спроса на отдых в Турции в Ассоциации называют «неразумное» повышение цены некоторыми гостиницами, а также переход на евро для европейского рынка и жаркое лето на севере Европы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в турецких отелях разрешено повторное использование продуктов со шведского стола.

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