Видео: в Астрахани «похоронили» дорогу, засыпав ее кусками надгробий и цветами

, 8:45 Эфирная новость 22

Коммунальщики убрали с дороги похоронные атрибуты.

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Фото, видео : ТАСС/Феоктистов Дмитрий, Пятый канал

Беспрецедентный случай в Астрахани — там «похоронили» дорогу. В прямом смысле. Проезжую часть отсыпали кусками надгробий, лентами и цветами с кладбища.

Гороскоп на 25 июля: Близнецы, время для шалостей!

Местные жители в шоке. С таким кощунством они еще не сталкивались. Сейчас задаются вопросом, кто привез в город щебенку с темным прошлым.

После многочисленных жалоб коммунальщики убрали с дороги венки. Полицейские начали проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге пенсионерка из-за нехватки денег похоронила дочь в кустах.

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