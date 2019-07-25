Гороскоп на 25 июля: Близнецы, время для шалостей!

Рыбы, что скрывается за маской, которую вы надели? Вместо того, чтобы сразу все отвергать, попробуйте сначала взвесить все «за» и «против». Близнецы, сейчас самое время позволить себе больше, чем обычно. Ваш партнер также настроен творить шалости, что не может не радовать. Одинокие Тельцы, на этой неделе флиртуйте и раскрывайте свою сексуальность. Одним словом, веселитесь и наслаждайтесь жизнью.



Овен — гороскоп на сегодня, 25 июля

Как посеешь, так и пожнешь, Овен. Ваши отношения являются отражением того, что вы вкладываете Относитесь с пониманием к своим близким, даже несмотря на их многочисленные причуды, так вы придете к гармонии с самим собой.

Космический совет: ваши отношения — отражение вашей любви и заботы.

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Телец — гороскоп на сегодня, 25 июля

Если вы оказались в любовном треугольнике, можете винить только себя. Вы точно знали, во что ввязались, прежде чем вступили в этот союз. Тем, кто чувствуют себя ограниченным обстоятельствами, необходимо принять решение. Одиноким Тельцам, звезды советуют раскрыть свою сексуальность, не бояться флиртовать и заводить новые знакомства.

Космический совет: любовные треугольники совсем не то, что вам нужно.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 25 июля

Близнецы, сейчас самое время позволить себе больше, чем обычно. Ваш партнер также настроен творить шалости, что не может не радовать. Некоторым из вас будет полезно отдохнуть или отправиться в путешествие. Подумайте о том, чтобы раскрыть свою половинку в совершенно новой обстановке — как незнакомца.

Космический совет: можно пошалить.

Рак — гороскоп на сегодня, 25 июля

Время, проведенное с семьей, пойдет вам на пользу. Раки, постарайтесь быть милыми. Откройте свое сердце близким и узнаете много приятного о себе. Ваша семья удивит вас добротой и щедростью, присущей тем, кто испытывает большую любовь.

Космический совет: проведите время с близкими.

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Лев — гороскоп на сегодня, 25 июля

Львы, помните, что жизнь, которую вы построили для себя, слишком прекрасна, чтобы ее так просто растоптать. Хватит жечь мосты. Обратите внимание на людей, которые вас окружают, в большинстве своем они хотят вам добра.

Космический совет: будьте добры к людям.

Дева — гороскоп на сегодня, 25 июля

Если что-то не сработало в прошлом, то это потому, что вы недостаточно верили в успех. Сейчас появился второй шанс, чтобы все исправить. Присмотритесь к самому близкому человеку, на этой неделе у вас есть возможность проверить свои чувства.

Космический совет: не бойтесь трудностей.

Весы — гороскоп на сегодня, 25 июля

Весы, вы перестали мечтать, а зря. Есть вероятность, что вы встретите главную любовь своей жизни. Главное — распознать этого человека и не упустить. Для тех, кто уже находится в счастливом союзе, звезды приготовили испытание верностью. В конце концов все встанет на свои места.

Космический совет: время любить.

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Скорпион — гороскоп на сегодня, 25 июля

Скорпионы, сейчас самое время, чтобы ответить на доброту людей, которые вас окружают. На этой неделе состоится некое событие, которое вас приятно удивит. Возможно, появление человека, которого вы любите и давно не видели.

Космический совет: ожидайте приятного сюрприза.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 25 июля

Если вам отказали, значит на то была причина. Стрельцы, не принимайте все на свой счет. Хватит все принимать близко к сердцу. Найдите время, чтобы встретиться с дорогими для вас людьми. Посиделки за кофе или бокалом шампанского благотворно повлияют на ваше душевное состояние.

Космический совет: устройте посиделки с близкими друзьями.

Козерог — гороскоп на сегодня, 25 июля

Козероги, отличное время для смелых решений и отважных шагов. Не позволяйте скептическим мыслям испортить вам прекрасное времяпрепровождение. Будьте открыты для новых идей и с большой долей вероятности вас ждут успехи в карьерном плане. Космический совет: не бойтесь рисковать.

Водолей — гороскоп на сегодня, 25 июля

Остерегайтесь повторения старых ошибок. Вселенная приготовила для вас небольшое испытание. Не пугайтесь трудностей, вы уже решали подобные проблемы. Главное сохраняйте свежую голову и не давайте волю эмоциям.

Космический совет: остерегайтесь повторения старых ошибок

Рыбы — гороскоп на сегодня, 25 июля

Нам всем нужно пространство время от времени. Нам всем нужно выяснить, кто мы за пределами наших отношений. Рыбы, что скрывается за маской, которую вы надели? Вместо того, чтобы сразу все отвергать, попробуйте сначала взвесить все «за» и «против». Не позволяйте страху и неуверенности в себе одолеть вас.

Космический совет: снимите маску.

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