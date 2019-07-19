В Петербурге пенсионерка из-за нехватки денег похоронила дочь в кустах — видео

, 16:35 Эксклюзивное видео 238

Тело женщины, завернутое в простыню и обмотанное веревками, обнаружила жительница соседнего дома.

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Фото, видео : Dawid Tatarkiewicz / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Пенсионерка из-за нехватки денег похоронила дочь в кустах на проспекте Непокоренных в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, тело женщины, завернутое в простыню и обмотанное веревками, утром в четверг, 18 июня, обнаружила жительница соседнего дома, которая и вызвала полицию.

Правоохранители, прибыв на место, вскоре установили кто и откуда притащил тело женщины. Ситуацию помогли прояснить видеозаписи с камер наблюдения, установленных на парадной дома.

В ходе допроса мать погибшей рассказала, что ее дочь вела асоциальный образ жизни, принимала запрещенные препараты. Незадолго до случившегося она почувствовала себя плохо, ее состояние ухудшалось с каждым днем, и в итоге пенсионерка обнаружила в квартире бездыханное тело.

Похоронить дочь петербурженка не могла из-за отсутствия средств и решила оставить труп на улице в надежде, что его обнаружат случайные прохожие и служба эвакуации доставит в морг.

Полиция проводит проверку по факту инцидента. По словам пенсионерки, проведенная экспертиза подтвердила ее непричастность к смерти дочери.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять пакетов с человеческими останками обнаружил прохожий в Петербурге.

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