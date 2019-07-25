Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Twitter опубликовал пост, в котором выразил уверенность, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому «стало еще обиднее» после того, как глава российского государства Владимир Путин поздравил с избранием на пост премьера Великобритании Бориса Джонсона, сообщает RT.
«Зеленскому стало еще обиднее», — написал Владимир Соловьев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Соловьев поделился своей версией странного поведения Зеленского. По мнению российского телеведущего, к президенту Украины приходит осознание возложенной на него ответственности.