Фанаты Татьяны Васильевой возмутились, что Садальский «состарил» артистку

В сети продолжает набирать популярность фоточеллендж с «состариванием» лиц. Вслед за резидентами Comedy Club Гариком Харламовым, Тимуром Батрутдиновым и Вадимом Галыгиным во флешмобе принял участие актер Стас Садальский. Результаты эксперимента он опубликовал на своей странице в Instagram.
Сначала он «омолодил» себя, а потом «состарил». Садальский «в старости» предстал в образе морщинистого пожилого мужчины с побелевшими волосами.
После эксперимента над собой актер принялся за свою близкую приятельницу 72-летнюю Татьяну Васильеву. С актрисой их связывает давняя дружба. Садальский поделился с подписчиками фотоколлажем, на котором на одном из снимков артистка запечатлена с идеально гладкой кожей лица, а на другом — с глубокими морщинами.
Однако фанаты не поняли шуточного эксперимента Стаса Садальского и были настроены весьма скептически. Свои впечатлениями от челленджа они поделились в комментариях:
«У Татьяны Григорьевны должно быть адское терпение…»
«Таня такой не будет никогда»;
«Ох, Стас, настучит вам Татьяна Васильева по репе в гримерке, слегка придушит и сделает темную за ваши выкрутасы!»
«Не… Ну так она будет выглядеть в 135 лет»;
«Танюшка всегда будет молодой для зрителей. Не позволит себе расслабиться», — написали возмущенные фолловеры.
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