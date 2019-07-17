Фанаты Татьяны Васильевой возмутились, что Садальский «состарил» артистку

В сети продолжает набирать популярность фоточеллендж с «состариванием» лиц. Вслед за резидентами Comedy Club Гариком Харламовым, Тимуром Батрутдиновым и Вадимом Галыгиным во флешмобе принял участие актер Стас Садальский. Результаты эксперимента он опубликовал на своей странице в Instagram.

Сначала он «омолодил» себя, а потом «состарил». Садальский «в старости» предстал в образе морщинистого пожилого мужчины с побелевшими волосами.

Instagram @stassadal

После эксперимента над собой актер принялся за свою близкую приятельницу 72-летнюю Татьяну Васильеву. С актрисой их связывает давняя дружба. Садальский поделился с подписчиками фотоколлажем, на котором на одном из снимков артистка запечатлена с идеально гладкой кожей лица, а на другом — с глубокими морщинами.

Instagram @stassadal