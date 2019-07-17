Фанаты Татьяны Васильевой возмутились, что Садальский «состарил» артистку

, 16:07 Фото 605

Актер принял участие в фоточеллендже с «состариванием» лиц.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Антон Новодережкин, Instagram @stassadal

В сети продолжает набирать популярность фоточеллендж с «состариванием» лиц. Вслед за резидентами Comedy Club Гариком Харламовым, Тимуром Батрутдиновым и Вадимом Галыгиным во флешмобе принял участие актер Стас Садальский. Результаты эксперимента он опубликовал на своей странице в Instagram.

Сначала он «омолодил» себя, а потом «состарил». Садальский «в старости» предстал в образе морщинистого пожилого мужчины с побелевшими волосами.

Instagram @stassadal

После эксперимента над собой актер принялся за свою близкую приятельницу 72-летнюю Татьяну Васильеву. С актрисой их связывает давняя дружба. Садальский поделился с подписчиками фотоколлажем, на котором на одном из снимков артистка запечатлена с идеально гладкой кожей лица, а на другом — с глубокими морщинами.

Instagram @stassadal

Однако фанаты не поняли шуточного эксперимента Стаса Садальского и были настроены весьма скептически. Свои впечатлениями от челленджа они поделились в комментариях:

«У Татьяны Григорьевны должно быть адское терпение…»

«Таня такой не будет никогда»;

«Ох, Стас, настучит вам Татьяна Васильева по репе в гримерке, слегка придушит и сделает темную за ваши выкрутасы!»

«Не… Ну так она будет выглядеть в 135 лет»;

«Танюшка всегда будет молодой для зрителей. Не позволит себе расслабиться», — написали возмущенные фолловеры.

Дельфиненок попросил туристов спасти его маму с мелководья — видео

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские звезды решили повально «стареть».

Читайте также

+17° Днём +22°
Ночью +12°
62.95
0.14 70.56
-0.12
Гороскоп на 17 июля: Взгляните правде в глаза, Водолеи!

Последние новости

16:53
Зеленскому «в рассрочку» предложили купить Крым у России
16:45
София Ротару «отвергла» поклонника, пытавшегося поцеловать ее после концерта
16:36
Путин и Лукашенко прибыли на Валаам — видео
16:26
«Никто на ее фоне!» Ольга Бузова встретилась с экс-бойфрендом спустя 12 лет
16:15
Против Порошенко и его команды завели 11 уголовных дел — видео
16:07
Фанаты Татьяны Васильевой возмутились, что Садальский «состарил» артистку

Сейчас читают

Звезда «Холостяка» выбрала свадебное платье в Париже
Рома Жуков угрожает бывшей жене отобрать шестерых детей
Близкая подруга рассказала о разводе экс-короля Малайзии с «Мисс Москва-2015»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги